"Nog geen witte rook bij DHL" 27 juli 2018

Volgens de socialistische vakbondsafgevaardigde Wim De Jonghe is er nog geen witte rook na de tweede onderhandelingsronde tussen DHL in Kontich en de vakbonden. Maar de onderhandelingen verlopen wel positief in het voordeel van het personeel.





DHL verliest met het Amerikaanse bedrijf Amazon veruit één van haar grootste klanten. Amazon gaat zelf een verpakkings- en een bestellingsdienst oprichten, daardoor wil DHL 42 vaste en 30 interimcontracten opzeggen.





Volgens de vakbonden kan er tegen het ontslag van de interims niet veel ondernomen worden.





"Maar de ontslagen van de vaste werknemers willen we tot het minimum herleiden. Langs beide kanten streven ze ernaar om de ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er bekeken of het personeel kan omgeschoold worden. Ik had de indruk dat er toch een redelijke houding van de directie was en in een positieve sfeer kon onderhandeld worden. Een aantal personeelsleden liet weten dat ze het niet meer zien zitten en kijken uit naar een andere job. Die werknemers zouden van de directie een verbrekingsvergoeding krijgen", aldus Wim De Jonghe.Ondertussen voert DHL gesprekken met de firma Nike voor de uitbreiding van het contract. Mocht DHL daarin slagen, gaat de uitvoering ervan in het najaar in voege terwijl het contract met Amazon in september afloopt. Volgende week donderdag volgt er een nieuwe onderhandelingsronde. (CML)