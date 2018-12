‘Mega Ferre’ zorgt voor doorbraak in het onderzoek tegen kinderkanker Marc Ceulemans

14 december 2018

Drie Gentse kankeronderzoekers hebben met nieuwe onderzoeken een doorbraak geforceerd in hun studies naar de agressieve kinderkanker neuroblastoom. Ze haalden hun inspiratie bij ‘Mega Ferre’, een Kontichse jongen van 6 die 2 jaar vocht tegen deze vreselijke kanker, maar uiteindelijk de ongelijke strijd verloor.

De drie professoren die voor een doorbraak zorgden zijn Frank Speleman (57) Jo Vandesompele (44) en Pieter Mestdagh (36).

“De overlevingskans bij deze kanker is amper 50 procent. Wij willen ervoor zorgen dat het percentage wordt opgetild tot 90”, klinkt het bij het team medici.

De ziekte kwam bij hen onder de aandacht door de strijd van Ferre Deene Grignard uit Kontich.

‘Mega Ferre’, die twee jaar strijdlustig en met volle overgave vocht tegen deze kanker, maar uiteindelijk deze ongelijke strijd verloor op zesjarige leeftijd. Het was het verhaal van ‘Ferre’ dat voor de Gentse onderzoekers voor een extra voorzet zorgde.

Daarvoor werden de ouders van Ferre uitgenodigd om naar het verloop en de evolutie van de ziekte van Ferre te luisteren, wat de onderzoekers ervaarden als een heel erg pakkende ervaring met heel veel inspiratie.

Nadat Ferre de strijd tegen kanker verloor werd er door zijn mama Lotti, Monica en Katrien de hulpgroep ‘VZW With Love by Ferre’ opgericht, die nog steeds bestaat en kan rekenen op steun van talrijke schenkingen van organisaties en verenigingen. Katrien is ondertussen uit de vzw gestapt, maar het buurmeisje Elke heeft haar plaats ingenomen. Het geld wordt gebruikt om het verblijf van zieke kinderen in ziekenhuizen zo aangenaam mogelijk te maken. Om het verdriet van haar zoontje Ferre zoveel mogelijk te verwerken is mama Lotti er bijna dagelijks mee bezig. “Ik doe het met heel veel liefde en het helpt wel om met mijn verdriet om te gaan”, zegt mama Lotti.

“Een jaar nadat Ferre is overleden, werden wij door de onderzoekers in Gent uitgenodigd om Ferres verhaal te vertellen”, zeggen mama Lotti en papa Stefan “Dit is voor wetenschappers de boost geweest om zo hard mogelijk naar oplossingen te zoeken voor het genezingsproces van de kanker waar Ferre tegen vocht.

Een 50 – tal onderzoekers luisterden aandachtig hoe de ziekte van Ferre werd vastgesteld, hoe hij zich gedroeg, hoe hij er mee omging en welke behandeling hij kreeg. “Voor mij was dit heel confronterend. Het was de eerste maal dat ik moest spreken voor een groep van 50 mensen. Omdat Ferre de drive is geweest voor wetenschappers die zich gingen inzetten op zijn ziekte, neem ik aan dat mijn verhaal heel indrukwekkend was”, zegt mama Lotti.

“Het duurde drie maanden vooraleer de artsen de ziekte van Ferre konden vaststellen. Ferre klaagde over buikpijn. In het begin dacht ik dat hij moe was. Maar nadien wilde hij bijna niets meer eten. Op school had hij van zijn kameraadjes gehoord dat spruitjes niet lekker waren, terwijl hij die vroeger heel graag mocht. De buikpijn bleef aanhouden, waardoor hij ’s nachts wakker werd. Ik kon hem niet meer afleiden door naar TV te kijken. We zijn er mee naar spoed gereden, waar we werden afgewimpeld met het verhaal dat ‘kinderen alles projecteren op hun buik’.

Nadien kreeg Ferre hartkloppingen. Verschillende onderzoeken kenden geen resultaat. Toen hij voor de derde maal hartkloppingen kreeg, werd hij in het ziekenhuis serieus genomen. Eindelijk werd er vastgesteld dat er een tumor aan het ontwikkelen was op Ferres linker bijnier”, luidde het harde verdict voor Ferre.

“Ferre heeft zijn ziekte heel moedig gedragen. Ferre en ik zijn altijd twee handen op één buik geweest. Omdat ik de jongen zo graag zag, kon ik moeilijk weigeren en bleef ik vaak veel langer bij hem dan verwacht. Samen hebben we heel wat gelachen en beleefd. Zijn lach en zijn onvoorwaardelijke liefde zullen mij voor altijd bijblijven”, getuigt buurvrouw Elke