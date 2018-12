‘Kontich Schaatst’ met speciale evenementen Marc Ceulemans

11 december 2018

Naast het gewone schaatsen, wordt de schaatspiste ook voorzien voor buitengewone activiteiten of evenementen.

Zondag 16 december van 10 tot 12 uur is de piste voorbehouden voor G – Schaatsers. Het gemeentebestuur wil personen met een motorische, verstandelijke of psychische handicap laten kennis maken met het ijsschaatsen. Naast het gewone schaatsen, mag je ook met een rolstoel, rollator of een slee op het ijs.

Wil je met een mountainbike op het ijs? Op zaterdag 15, zaterdag 22 en 29 december en op donderdag 3 en 5 januari van het volgend jaar, telkens tussen 10 en 12 uur, wordt de piste voor deze sporters vrij gehouden. De wielerclub Steeds Vooraan zorgt voor begeleiding. Het is mogelijk om een fiets te huren aan 2 euro. Alleen eigen propere fietsen worden toegelaten.

De sportkampioenen van het afgelopen jaar worden op 26 december van 18 tot 20 uur gevierd. Alle clubs en sporters zijn welkom. De sportlaureaten van het seizoen 2017-2018 worden in de bloemetjes gezet.

Ook aan de dansers werd er gedacht. Op donderdag 20 december en op 4 januari kunnen ze tijdens het event Beats on Ice tussen 19 en 23 uur hun talenten tonen, op een dansvloer die ditmaal uit ijs bestaat.

Op vrijdag 21 december viert de handelsvereniging haar jaarlijkse laatavondshopping. De winkels blijven open tot 20 uur. De waardebonnen voor een gratis schaatsbeurt, kunnen zonder aankoopverplichting, afgehaald worden bij de leden van de VANK. De lijst hiervan vind je op www.vankkontich.be

Op woensdag 26 december en op 2 januari tussen 10 en 12 uur is het de beurt aan de kleuters. De kleinsten kunnen dan ravotten op de schaatspiste.

Op zondag 6 januari vanaf 15 uur is er het ‘smeltfeest’ met een nieuwjaarsreceptie, waarop alle inwoners welkom zijn.