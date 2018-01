"Kazernes overdragen naar brandweerzone 02u44 0

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) van Kontich, die voorzitter is van het 'brandweercollege', diende een voorstel in om de brandweerkazernes over te dragen naar de brandweerzone Rand. Sinds de oprichting op 1 januari 2015 is dat nog niet het geval. Voor de huur van een kazerne betaalt de zone nu één symbolische euro, wat niet realistisch is. Niet elke gemeente beschikt immers over een brandweerkazerne. De bijdrage van Kontich voor het komende jaar aan de brandweerzone bedraagt 653.337,78 euro of 5,10 procent. Zone Rand vertegenwoordigt 21 gemeenten en 20 lokale brandweerposten. Het gebied strekt zich uit van Essen in het noorden tot Kontich in het zuiden. (CML)