‘Haribo-beer’ opnieuw te gast op ijspiste Marc Ceulemans

28 december 2018

11u56 3

De Haribo-beer was net zoals de vorige jaren een graag geziene gast op schaatspiste, vooral bij de kleinsten viel zijn aanwezigheid in de smaak. Maar de volwassenen vielen ook in de prijzen. Opnieuw deelde hij kwistig snoepjes uit, aan de kinderen die ze in dank aannamen. De volwassenen kregen drankbonnen, die ze konden omruilen bij de drank- en eetstandjes.

Snoepgoedfabrikant Haribo, met een vestiging in Kontich, is een van de vaste sponsors van de schaatspiste. Ook de handelsvereniging VANK kan enkele keren per jaar rekenen op Haribo. Bij hun activiteiten waarbij kinderen betrokken zijn, zoals de Paasworp en het Sinterklaasfeest staat Haribo klaar om kinderen te verwennen van lekkernijen.