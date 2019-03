“Dak raadzaal nieuw gemeentehuis lekt en er zijn nog andere mankementen” Marc Ceulemans

17 maart 2019

12u00 6

Raadslid Luc Blommaerts (CD&V) blijft erbij dat de kostprijs van 7,5 miljoen euro voor het verbouwen van het gemeentehuis veel te hoog is voor wat er in de plaats is gekregen.

“Het is niet alleen de lek in de raadszaal waar ik het over heb. Er zijn nog een aantal andere mankementen. Het personeel van het OCMW klaagt dat ze veel te weinig plaats hebben. Ze moeten nog een aantal dossiers afgedrukt bewaren. Ze hebben amper plaats om hun kasten te zetten. Het bureau van de algemeen directeur is gewoon een ‘kruipkot’. Die man zou toch wat volk moeten kunnen ontvangen. De plafonds uit beton ogen heel lelijk. Het lijkt erop dat die nog niet afgewerkt zijn.

De ontvangstbalie ziet er wel mooi uit als je binnenkomt, maar als je verder gaat, kijk je op een snelbouwmuur. De politie is verdwenen. Dat dit allemaal zoveel geld moet kosten is onverantwoord”, bekritiseert Luc Blommaerts het verbouwen van het gemeentehuis.

Volgens burgermeester Bart Seldeslachts (N-VA) heeft de lek in de raadzaal te maken met een constructiefout en geeft toe dat er nog verschillende zaken zijn die moeten opgelost worden.

“Het vernieuwde gemeentehuis werd voorlopig opgeleverd met een aantal opmerkingen. Het dossier bestaat uit 28 bladzijden. Het gaat over werken die de aannemer nog moet uitvoeren. In de koepel van de raadszaal zit een lek. De aannemer spreekt van een constructiefout, die niet meteen kon gevonden worden. Omdat het de laatste dagen zoveel regende werden er uit voorzorg emmers onder de lekken gezet. Er zijn ook nog andere opmerkingen. Luc Blommaerts zou eerst beter zijn dossiers grondig lezen vooraleer hij naar de pers stapt. Hij is ook burgemeester geweest zodat hij dat zeker zou moeten weten”, reageert burgemeester Seldeslachts.