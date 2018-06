"Bewoners Beemdenlaan wisten niet van uitstel werken" 02 juni 2018

02u53 0

De bewoners van de Beemdenlaan zijn niet op de hoogte gebracht van het uitstel van de werken in hun straat. Raadslid Marleen Van den Eynde (VB) die contacten onderhoudt met een aantal bewoners, betreurt dat de verantwoordelijke schepen Willem Wevers (N-VA) de bewoners niets heeft laten weten. "De mensen hadden er zich al op voorzien en de nodige maatregelen getroffen. Er zijn er zelfs die een garagebox hebben gehuurd", zegt Van den Eynde. De geplande werken in de Beemdenlaan zouden al in februari moeten begonnen zijn. "Bij de voorstelling van het ontwerp werd er gezegd aan de bewoners dat de planning onder voorbehoud was. Ze is afhankelijk van factoren die wij niet in de hand hebben", zegt Wevers. "Wij zullen zeker binnenkort tijdens een bewonersvergadering de inwoners informeren. We hebben hiermee gewacht tot wij absolute zekerheid hebben over de startdatum en het schema van de aannemer."





Het aantal woningen in de Beemdenlaan is de laatste jaren enorm toegenomen. De bewoners krijgen een volledige nieuwe straat met een gescheiden rioleringsstelsel voor het oplossen van de wateroverlast. (CML)