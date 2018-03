"Bednet is belangrijk voor zieke kinderen" 10 maart 2018

02u41 0

Ook op de kleuter- en lagere school Sint-Jozef volgden heel wat kinderen de lessen in pyjama. "Bednet is voor onze school niet onbekend. Enkele jaren geleden was er in onze school een zieke jongen die de lessen thuis via Bednet kon volgen", zegt juf Els De Meyer van klas 1A. Haar zoontje Ruben stierf aan een hersentumor toen hij vijf was. Daarom beseft zij heel goed wat Bednet betekent voor zieke leerlingen die niet naar school kunnen komen. Hij of zij kan op zijn/haar computer thuis perfect het gebeuren in de klas volgen. Zelfs vragen stellen is mogelijk.





"Hoewel onze leerlingen nog zeer jong zijn, weten ze maar al te goed hoe belangrijk Bednet is voor zieke kinderen", besluit juf Els. (CML)