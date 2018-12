‘Beats on Ice’ zit in de lift Redactie

27 december 2018

Met een zo’n tweehonderd deelnemers bereikte het discoschaatsen of ‘Beats on Ice’ een record op de schaatspiste. “Wij hebben veel reclame gemaakt via sociale media en dat blijkt wel zijn vruchten af te werpen’, aldus Katrein Vanhauwaert van de Jeugddienst.

De jeugddienst zorgde dit jaar voor een nieuw concept. De deelnemers werden gevraagd om deel te nemen in ‘Black Light’ kledij, of met een lichtgevende kledingstuk. “Een aantal deelnemers hielden zich aan de afspraak. Twee schminksters zorgden voor fluoserende gezichten, zodanig dat die dansers ook opvielen ”, zegt Katrein Vanhauwaert van de Jeugddienst.

DJ Dj Vinylah slaagde erin om met aangepaste muziek een gezellige sfeer te brengen.

Voor de disco-schaatsers die deze sessie gemist hebben, krijgen op vrijdag 4 januari tussen 19 en 23 uur nog de kans om aan het evenement deel te nemen.