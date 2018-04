"Angst is veel erger dan gestolen geld" Nepverpleegster berooft 25 bewoners van serviceflats PATRICK LEFELON

04 april 2018

02u48 0 Kontich "Geen moment zijn we nog gerust. Die schrik is veel erger dan die paar honderd euro die gestolen zijn." De slachtoffers van een nepverpleegster en haar dievenbende zijn vooral kwaad dat zij hun rustige, oude dag hebben afgepakt.

De 31-jarige Ruscha K. is de zogenaamde verpleegster die vorig jaar bij 25 bejaarde vrouwen op bezoek kwam in hun serviceflat. De bende sloeg zeker toe in Brecht, Wommelgem, Beveren, Sint-Niklaas, Veerle-Laakdal, Geel, Waasmunster, Kapellen en Kontich Van de vier verdachten was er gisteren bij de start van het proces slechts één aanwezig: Rakesh H. Hij zit al vijf maanden in voorarrest. Giulio N. die ook nog vastzit, had geen zin om uit zijn cel te komen. De andere twee verdachten waaronder nepverpleegster Ruscha K. zijn vrijgelaten. De vier behoren tot een Duitse zigeunerfamilie die in Nederland woont.





Bij de 25 slachtoffers waren er veel afwezigen. Zij waren pas vrijdag per brief ingelicht over dit proces. Toch waren drie slachtoffers aanwezig. De 87-jarige Maria en de 96-jarige Betty waren er zelf, de 95-jarige Agnes uit Kapellen liet zich vertegenwoordigen door haar schoondochter Claude.





"Mijn schoonmoeder kan dit emotioneel niet aan", vertelde Claude aan de rechter. "Alleen al de brief voor dit proces bracht haar helemaal van streek. Ik ben in haar plaats gekomen om te laten voelen hoe ingrijpend zo'n diefstal is voor de bejaarde zelf én voor de hele familie.





Emotionele schade

De werkwijze van de bende was altijd dezelfde. Die nepverpleegster was bij mijn schoonmoeder in haar serviceflat binnengekomen, zogezegd om haar voeten te verzorgen. Schoonmoeder was verrast want zij had een vaste pedicure. Maar de vrouw wilde van geen wijken weten en trok haar mee naar de badkamer voor een voetbadje. De deur van de badkamer ging op slot, de kraan werd wagenwijd opengezet. Alles om maar lawaai te maken zodat moeder niet kon horen hoe de andere bendeleden haar kamer doorzochten."





De verpleegster vertrok na een tijdje en liet Agnes aan haar lot over. Terug in de woonkamer bleken haar geld en haar juwelen gestolen te zijn.





Claude: "De dag erna hadden wij een groot familiefeest. Moeder was zo van haar melk dat zij niet meer durfde buitenkomen. Wij hebben haar kunnen overtuigen maar zij heeft op geen enkel moment genoten van het feest.





Als familie maakt het ons zo kwaad dat die bende misbruik heeft gemaakt van haar leeftijd. Moeder is 95 jaar en heeft haar rust meer dan verdiend. Die bende heeft haar die mooie, oude dag afgenomen.. Zij zit met de schrik thuis op haar serviceflat. Nooit doet zij nog open voor iemand die aanbelt. De emotionele schade is niet meer goed te maken."





Ook de andere slachtoffers getuigden vooral over de emotionele weerslag van de diefstal. Zo was Betty (96) uit een serviceflat in Veerle-Laakdal zelf met haar dochter naar de rechtbank gekomen om te vertellen hoeveel slapeloze nachten zij sinds die laffe diefstal al had beleefd.





Maria (87) uit een serviceflat in Beveren vond nog het ergste dat ook de juwelen van haar nicht waren gestolen. Die had zij enkele dagen voor de diefstal in bewaring genomen omdat de nicht op reis vertrok.





Proces voortgezet

De advocaten van de vier verdachten vroegen het proces op latere datum verder te zetten zodat zij hun verdediging kunnen voorbereiden. Dan zal ook de procureur de straffen vorderen tegen de vier beklaagden.





Vermoedelijk zullen bij de volgende procesdag nog meer slachtoffers naar de rechtbank komen om een schadeclaim in te dienen.





Het proces wordt op 18 april voortgezet.