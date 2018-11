“30 jaar van gedroomd, maar pas na burn-out sprong gewaagd”: Kontichnaar opent frituur ‘Enjoy Life’ Marc Ceulemans

26 november 2018

Erik De Wever (52) droomde er al 30 jaar van om een frituur te openen. Na een burn-out begin dit jaar waagde hij samen met zijn vriendin Christel Verlinden (34) de sprong. Sinds een week baten ze samen de frituur ‘Enjoy Life-rond de tafel’ op de Reetsesteenweg in Aartselaar uit. “Geen gemalen kip bij ons, maar een verse kipfilet.”

Erik De Wever, vooral bekend als de man die instaat voor de ambiance tijdens de activiteiten van de handelsvereniging VANK, is ambitieus: “Wij willen niet zomaar de zoveelste frituur zijn. Wij specialiseren ons op gezonde gerechten. Zo hebben wij het maximum aan glutenvrije gerechten en sausen op onze menukaart staan, worden de hamburgers, vers gemaakt trouwens, gebakken op een bakplaat in de plaats van in frituurvet. Wij serveren ook kipfilet in de plaats van gemalen kip. Hetzelfde geldt voor onze visgerechten." Ook aan rolstoelgebruikers is gedacht. Zo is er onder meer parking voorbehouden voor mindervaliden.

Erik loopt al 30 jaar met de gedachten rond om een frituur te openen. Zo wilde hij destijds de frituur aan de kerk van Sint- Rita overnemen. Maar zijn toenmalige partner was er niet voor te vinden. Erik ging vervolgens 30 jaar op de baan als handelsvertegenwoordiger, tot hij begin dit jaar moest afrekenen met een burn-out. Die overwon hij overwon naar eigen zeggen dankzij zijn huidige partner Christel.

Met hulp van de schepen

“Vermits ‘Chrisje’ werkte in een frituur in Wetteren en dat enorm graag deed, borrelden de gedachten van vroeger om frituuruitbater te worden, terug op. Samen gingen wij op zoek naar een geschikte locatie. Zo vielen onze ogen op het gesloten frituur Containerke in de Pierstraat. Maar het was schepen Marleen Van den Eynde van Lokale Economie van Kontich, die ons de hint gaf om een bestaand pand in de omgeving te huren. Vroeger was het een strijkatelier en bekend als het ‘gele gebouw’. Maar het heeft heel veel zweet en tranen gekost om de bestemmingswijziging van het gebouw rond te krijgen. En dan nog maar te zwijgen over de aannemer die de werken op de lange baan schoof”, puft Erik nog.

Enjoy life is open op maan- en dinsdag van 11.45 tot 22.45 uur. Donderdag van 16.45 tot 22.45 uur. Vrij- zater- en zondag van 11.45 tot 23.45 uur en op woensdag gesloten.