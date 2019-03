Zondag voor het eerst een Westhoekbeurs voor oldtimerfanaten GUS

14 maart 2019

14u02 0 Koksijde De koninklijke automobielclub Leopard organiseert nu zondag 17 maart in Sint-Idesbald voor het eerst een beurs voor de oldtimerliefhebber.

“Boeken, miniaturen, onderdelen en zelfs auto’s zullen te koop staan in de Kerkepannezaal”, nodigt voorzitter Francy Rys uit Veurne uit. “Onze eregaste is Yvette Fontaine. Vijftig jaar geleden kroonde ze zich Belgisch kampioene op de omlopen en dat als enige dame ooit in ons land. Ze schreef er een boek over dat ze zondag komt voorstellen. Nog een topper is Marc Santens die oldtimers schildert. We hopen met onze beurs oldtimerliefhebbers met elkaar in contact te brengen.” De deuren staan zondag open van 10 tot 18 uur. De inkom is gratis. De Kerkepannezaal vind je in de Strandlaan.