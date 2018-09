Zomercriminaliteit daalt met 41procent ten opzichte van 2012 05 september 2018

De zomercriminaliteit in de politiezone Westkust (Koksijde, De Panne en Nieuwpoort) is afgelopen zomer met 41 procent gedaald tegenover de zomerperiode van 2012. Dat heeft de politiezone gisteren bekendgemaakt. Onder zomercriminaliteit vallen inbraken in woningen en wagens, auto- en fietsdiefstallen, winkeldiefstallen en allerhande soorten vandalisme. De diefstallen in wagens daalden van 29 naar 7 feiten. Er waren wel een extra 7 bromfietsdiefstallen. Voorts valt ook vooral het dalend vandalisme op, met een daling van met 60 procent. "Het is dus een kwakkel van jewelste dat het stijgende toerismeook voor meer vandalisme zorgt", zegt korpschef Nicholas Paelinck. (JHM)