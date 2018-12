Ziehier: maquette van site Suikerpark Eerste bewoners nemen intrek in najaar 2020 GUS

14 december 2018

18u41 0 Koksijde Het Waregemse bedrijf ION heeft de maquette van de site Suikerpark in Veurne laten zien. De eerste bewoners zullen in het najaar van 2020 hun intrek kunnen nemen in hun woning op de vroegere site van de Suikerfabriek.

In een eerste fase komen er 28 huisjes waarvan meer dan de helft al verkocht is. Daarbij horen ook nog negen appartementen. Dat is aan de kant van de Brikkerijstraat. In juni volgend jaar begint de realisatie van de Suikertoren in de Zuidburgweg. Dat zijn twee woontorens van 31 meter of negen verdiepingen hoog. De startflats met één slaapkamer hebben een richtprijs van 150.000 euro, de parkflats met een ruimer uitzicht zullen vanaf 170.000 euro op de markt komen en de skyflats op de twee hoogste verdiepingen zullen een paar honderdduizenden euro’s kosten. Een exacte prijs wilde ION er nog niet op kleven. Op 17 januari om 18.30 uur vindt de commerciële startavond van het Suikerpark plaats in Furnevent. Vanaf dit weekend kan je op www.suikerpark.be een virtuele tour maken door het toekomstige woongebied.