Zes jonge Walen stelen pralines in bakkerij 02 juli 2018

In de Albert I-laan in Koksijde heeft een inwoner vrijdagnacht om 3 uur zes jongemannen betrapt die een bakkerij waren binnengedrongen. Ze hadden de zaak betreden via het schuifraam en richtten binnen wat schade aan. Ze stalen ook enkele lekkernijen zoals pralines en chocolade-eieren en sloegen daarna met een auto op de vlucht. De politie kon hun wagen snel onderscheppen. In de wagen zat nog een deel van de buit en ook buiten werden nog wat etenswaren aangetroffen. De zes mannen, Walen tussen 18 en 23 jaar, werden gearresteerd. (JHM)