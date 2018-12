Zes bestuurders onder invloed betrapt, politie betreurt resultaat van steekproefcontroles BBO

19 december 2018

13u11 0 Koksijde De politie Westkust (Nieuwpoort, De Panne en Koksijde) heeft gisteren in de namiddag en avond een resem alcoholcontroles gehouden in het kader van de BOB-campagne.

De politie maakte voordien al bekend dat er op 18 december alcoholcontroles zouden plaatsvinden. De ploegen van de Westkust stonden langs de Diksmuidseweg in Nieuwpoort, de Toekomstaan in Oostduinkerke en de Kerkstraat in De Panne. Van de 98 gecontroleerde bestuurders bliezen er twee positief, onder wie één iemand die zijn rijbewijs voor meteen vijftien dagen kwijt was. Eén bestuurster was ook in het bezit van 5 gram cannabis, maar legde wel een negatieve drugstest af.

‘s Nachts besloot de politie nog willekeurig zes bestuurders uit het verkeer te halen in de Toekomstlaan. Liefst vier bestuurders hadden teveel gedronken, waarvan drie die hun rijbewijs meteen moesten afgeven voor vijftien dagen. Eén iemand moest drie uur aan de kant blijven staan. “Uit de nachtelijke steekproefcontroles bleek dat meer dan de helft van de bestuurders onder invloed reed. We betreuren dit resultaat. Hieruit blijkt nog maar eens dat controles in het verkeer broodnodig zijn”, reageert Ine Deburchgraeve, de woordvoerster van de Politiezone Westkust.