Zeilboot in problemen voor strand 04 juni 2018

02u43 0

Vlak voor de kust van Koksijde is een zeilbootje zaterdagavond rond 21.45 uur in de problemen geraakt. De boot kreeg af te rekenen met een afgebroken mast en de twee opvarenden hadden geen installatie bij om zelf hulp in te roepen. Ze probeerden de aandacht te trekken van mensen op de Zeedijk en voorbijvarende boten, maar dat mislukte. Uiteindelijk spoelde de zeilboot vanzelf aan op het strand. De twee opvarenden uit Sint-Pieters-Leeuw bleven daarbij ongedeerd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar moesten niet ingrijpen. (JHM)