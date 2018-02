Zeg niet 'straat', maar 'promenade' DORPSSTRAAT KRIJGT GROEN EN OPEN KARAKTER GUDRUN STEEN

10 februari 2018

02u36 0 Koksijde De gemeente Koksijde wil Oostduinkerke-Dorp een open karakter geven met groene accenten en ruimte voor de buitenschoolse kinderopvang, flats en zelfs een hotel dat tot acht bouwlagen kan tellen. Voorstellen zijn nog tot april welkom bij de dienst Stedenbouw. De werken beginnen ten vroegste in 2020.

Precies twintig jaar is het gemeentebestuur van Koksijde al bezig met de aankoop van gebouwen langs de Dorpsstraat en de Toekomstlaan. Er rest nu nog een viertal panden voor de projectzone van 1,7 hectare helemaal in gemeentelijke handen is. "De eerste hoeve konden we twintig jaar geleden kopen voor 188.000 euro, een goede belegging dus", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).





Sporthotel?

En wat zijn de concrete plannen? "We willen van de Dorpsstraat een groene promenade maken met een vrijliggende fietsstrook en een breed voetpad. Vandaag is het daar bijzonder smal omdat de woningen tot aan de weg staan. We willen de lintbebouwing aan de kant van het sportpark afbreken en een paar tientallen meter verder van de weg een handvol appartementsblokken van vier bouwlagen hoog bouwen. Schuin over de gemeenteschool komt de buitenschoolse opvang in combinatie met enkele woongelegenheden. Aan de kant van de Toekomstlaan is er ruimte voor een hotel, misschien wel een sporthotel, als daarvoor interesse is. Er komen twee blikvangers: de kinderopvang en het hotel, dat tot acht bouwlagen kan krijgen. De buurtbewoners hoeven niet te vrezen voor schaduw, omdat we verder van de rijweg bouwen. Het aantal parkeerplaatsen behouden we." Exacte cijfers van het extra aantal woongelegenheden zijn er nog niet. "Dat zal afhangen van de marktomstandigheden. Ten vroegste binnen twee jaar pas kunnen we starten met de realisatie", voegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt (LB) eraan toe. "De open ruimte en het groen springen het meest in het oog."





Directeur Steven Maes van de gemeenteschool in Oostduinkerke is tevreden. "Dat het groener en verkeersveiliger wordt, juich ik toe. Hopelijk zijn de woongelegenheden op maat van jonge gezinnen. Verder moet er aandacht zijn voor voldoende parking en eventueel voor een 'kiss and ride'-zone bij onze school. Dat de kinderopvang schuin over de school komt, is een pluspunt. De stap naar de school wordt zo letterlijk kleiner."





Tot 8 april zijn suggesties welkom bij de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis in Koksijde. Je kan alles ook nalezen op www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp. Op 7 maart zit het ontwerpteam tussen 14 en 18 uur klaar in het gemeentehuis om vragen te beantwoorden. Mailen kan naar stedenbouw@koksijde.be.