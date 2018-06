Woonzorgcentrum Dunecluze huldigt zijn vele vrijwilligers 12 juni 2018

In het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde helpen 95 vrijwilligers. Die werden allemaal uitgenodigd op een dankfeest. Ze genoten van een buffet, muziek en animatie. De vrijwilligers helpen met de activiteiten, gaan mee op daguitstap, baten de cafetaria uit, begeleiden de senioren bij de maaltijden of lezen voor. Wie vrijwilliger wil worden, kan contact opnemen op 058/53.39.00 of via info@dunecluze.be.





(GUS)