Woninginbraak over de middag 09 augustus 2018

In de Albert I-laan in Oostduinkerke werd dinsdagmiddag ingebroken in een woning. Een of meerdere inbrekers forceerden een raam achteraan de woning. Ze doorzochten het huis en gingen aan de haal met geld en juwelen. De inbraak gebeurde tussen 11.30 en 13.40 uur, toen de bewoners even weg waren. De politie stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BBO)