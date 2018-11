Woninginbraak in Ter Duinenwijk 24 november 2018

Inbrekers hebben toegeslagen in de Ter Duinenwijk in Koksijde. Volgens de politie Westkust forceerden ze het slot van de garagepoort van een woning en namen de dieven tal van spullen mee, waaronder een televisietoestel. De precieze lijst van de buit moet de politie nog krijgen, dus momenteel is niet duidelijk hoe groot het nadeel is. De feiten plaats tussen 1 november en donderdagmiddag. De bewoonster was de hele tijd afwezig.





