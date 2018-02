Woninginbraak in IJslandvaardersstraat BART BOTERMAN

27 februari 2018

In de IJslandvaardersstraat in Koksijde werd tussen donderdag en maandag om 20 uur ingebroken in een alleenstaande woning. De inbrekers forceerden een raam om binnen te raken. Het huis werd overhoop gehaald en er werd een brieventas gestolen. De bewoners waren de afgelopen dagen niet thuis. De politie is een onderzoek gestart.