Woensdagochtend allerlaatste formatievlucht Sea Kings Definitieve einde na 32 jaar, 3.400 interventies en 1.750 reddingsacties GUS

18 december 2018

18u00 0 Koksijde Woensdagochtend om 10 uur vertrekken de drie Sea Kings voor hun allerlaatste formatievlucht. Op 26 maart wordt die legendarische search-and-rescue-helikopter uit het luchtruim gehaald. Eén toestel zal blijvend op de basis tentoongesteld worden. “Zoals Parijs de Eiffeltoren heeft, heeft Koksijde de Sea King”, aldus burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

Om 10 uur stijgen de drie Sea Kings op bij het 40ste smaldeel op de luchtmachtbasis in Koksijde. Ze vliegen over Diksmuide en Ieper naar het UZ in Gent en keren via Brugge en langs de kustlijn terug naar hun bakermat. Het wordt meteen de allerlaatste formatievlucht van de reddingshelikopters die 42 jaar dienst hebben geleverd. Op 26 maart gaat de laatste heli uit dienst en zal de NH90 de Sea King vervangen. Op 7 maart vindt nog een afscheidsmoment plaats voor familie en inwoners van Koksijde en op 21 maart een plechtigheid voor genodigden. “De Sea King verwierf nationale bekendheid door de reeks en film Windkracht 10”, schetst basiscommandant Stephane Roobroek. “Aanvankelijk waren de vijf Sea Kings bedoeld voor Egypte. Vandaar de camouflagekleuren. Om politieke redenen ging die deal niet door en kwamen ze in Koksijde terecht. De rode neus diende om de zichtbaarheid boven zee te verhogen. De crew van de Sea King voert vooral reddingen op zee uit, maar ook het transport van patiënten met brandwonden behoorde tot de taken. In totaal hebben onze Sea Kings in 32 jaar tijd meer dan 3.400 interventies gedaan en 1.750 personen gered.”

Herald of Free Enterprise

“De meest indrukwekkende interventie van de Sea King blijft die van maart 1987 toen de Herald of Free Enterprise kapseisde voor Zeebrugge”, aldus Roobroek. “De bemanning van het 40ste smaldeel was die avond toevallig samen voor een feestje toen de oproep binnenliep. Meteen konden we drie Sea Kings ter plaatse sturen die alles samen dertig mensen hebben gered. Met de Sea King vliegen we ook zwaar verbrande slachtoffers over. Dat deden we onder meer na de Switelbrand in 1995 in Antwerpen en de gasexplosie in Gellingen in 2004. Eind 2012 leverde de Sea King ook zijn diensten na de aanvaring van het schip de Baltic Ace. Onze crew bracht toen zeven drenkelingen over. De meest recente grote tussenkomst was na de aanslag op de luchthaven in Brussel op 22 maart 2016. Toen brachten we tien slachtoffers naar ziekenhuizen in de buurt.”

Eén Sea King is geschonken aan de gemeente Koksijde. “We geven die in de loop van volgend jaar een plek op de basis langs de Robert Vandammestraat”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Zo hebben we een blijvende herinnering aan een heroïsche periode. Zoals Parijs zijn Eiffeltoren heeft, hebben wij onze Sea King.”