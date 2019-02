Winderige knuffelduik trekt toch ruim 250 deelnemers aan GUS

09 februari 2019

17u29 3 Koksijde Een striemende wind zorgde ervoor dat de jaarlijkse knuffelduik in Oostduinkerke net iets minder romantisch was dan gepland. Toch kon het de sfeer niet bederven.

De negende editie was het van de knuffelduik en het was er één die letterlijk het zand deed opwaaien. Tien graden warm maar door de felle wind voelde het veel kouder aan. Toch schreven zich ruim 250 deelnemers in. Na een grondige opwarming koos het kleurrijke gezelschap het ruime sop. Sommigen gingen helemaal onder terwijl anderen al genoeg hadden van wat water aan de voeten. Toerismeschepen Dorine Geersens deed ook mee zoals elk jaar. Samen met ‘haar’ Stienestekers was ze uitgedost in een bijenpakje. “Ik ben aangenaam verrast dat er toch zoveel mensen zijn afgekomen. Het was bijzonder koud maar het enthousiasme warmde me helemaal op. Er waren ook een aantal grote groepen zoals het Veurnse bedrijf Axintor dat zijn tiende verjaardag vierde. De knuffelduik organiseren we elk jaar ten voordele van de vzw Kiekafobee die in Oostduinkerke en Koksijde een appartement hebben waar kinderkankerpatiëntjes met hun familie van een zorgeloze vakantie kunnen genieten. Elk jaar kunnen we om en bij de 25.000 euro geven aan dat goede doel.”