Wielertoerist gewond na aanrijding 29 juni 2018

Op het kruispunt van de Koninklijke Baan en de Duinparklaan in Koksijde is gisterenmiddag een ongeval gebeurd tussen een wielertoerist (61) uit Koksijde en een auto. De wielertoerist kwam met een klap op het asfalt terecht. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had enkel wat schaafwonden en blauwe plekken. Zijn fiets was total loss. (BBO)