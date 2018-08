Wielertoerist (74) sterft na aanrijding met bestelwagen 16 augustus 2018

02u23 0 Koksijde In Koksijde is dinsdag kort voor de middag een 74-jarige wielertoerist om het leven gekomen bij een ongeval.

Op het kruispunt van de Tennislaan en de Maurice Renardlaan werd de man gegrepen door een lichte bestelwagen, bestuurd door een 58-jarige man uit Koksijde. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer een lange tijd, maar dat mocht niet baten. Het parket van Veurne stelde een verkeersdeskundige aan.





"De bestuurder van de bestelwagen verklaarde dat hij de man op de koersfiets nooit heeft opgemerkt. Mogelijk reden de betrokkenen in tegenovergestelde richting langs de Maurice Renardlaan en ging het fout toen de bestelwagen links afdraaide richting de Tennislaan. Er zijn echter geen getuigen van het ongeval. De bestelwagen reed niet te snel en de bestuurder had ook geen alcohol gedronken", laat het parket van Veurne weten. Het slachtoffer uit Dour was met zijn familie op vakantie in Koksijde en verbleef in de buurt.





Na de vaststellingen van de politie en de verkeersdeskundige kwam een begrafenisondernemer te plaatse. Slachtofferhulp van de politiezone Westkust ontfermde zich over de nabestaanden. (BBO)