Welverdiend pensioen na 27 jaar in de keuken RESTAURANT COMMODORE WORDT NIEUWE BISTRO VAN 'T ZOET GENOT GUDRUN STEEN

09 februari 2018

02u30 0 Koksijde Marleen Huyghebaert (58) en Rik Louwagie (60) stoppen eind deze maand na 27 jaar met restaurant Commodore op de Zeedijk. Ze hebben nu meer tijd voor familie en er zijn ook plannen voor chambre d'hôtes in Frankrijk. De buren van 't Zoet Genot hebben het pand overgenomen om er een bistro onder te brengen.

Marleen en Rik groeiden allebei op in een boerderij, maar de kookpassie van Marleen haalde de bovenhand en Rik volgde haar. Eind deze maand laten ze na 27 jaar hun restaurant Commodore over. Wat hen rest zijn heel wat prachtige herinneringen. "We hebben al die jaren een trouw cliënteel opgebouwd. We hopen veel gasten nog terug te zien voor we er definitief mee stoppen", vertelt Marleen. "Waar die liefde voor het fornuis vandaan komt, weet ik niet, maar roeren in de potten is het liefste wat ik doe. Na een koksopleiding in Ieper vonden we in Oostduinkerke deze zaak, die toen al Commodore heette maar vooral een tearoom was. We behielden de naam, maar kozen voor een restaurant met vers gemaakte gerechten. Ik serveer vooral traditionele maaltijden, zoals een goed gebakken chateaubriand of een filet pur. Klanten kennen mijn keuken ook van mijn wokschotel, het beste uit de Noordzee vergezeld van overheerlijke, knapperige groenten."





Seizoenen volgen

Meer nog dan andere horecazaken volgen de restaurants op de Zeedijk het ritme van de seizoenen. "In onze beginjaren bleven toeristen soms een maand lang aan de kust, maar nu is dat slechts een week of een paar dagen", zegt Marleen. "Nu komen er wel het hele jaar door mensen naar de kust, dus het seizoen is ruimer geworden. Ondanks al die drukte in de zaak hebben we drie kinderen grootgebracht. Veel familiemomenten hebben we moeten missen, maar toch zijn we een hecht gezin. Als het kalm is, dan kook ik op vrijdagavond voor de hele bende. Ondertussen hebben we al vijf kleinkinderen, voor wie we straks veel meer tijd zullen hebben. We hebben ook al een tijdje twee vakantiehuisjes in Frankrijk die we verhuren. Ik zou die graag uitbaten als chambre d'hôtes, maar dit seizoen zal dat niet lukken. Definitief naar Frankrijk verhuizen, zien we niet zitten. We zijn te verknocht aan deze streek."





Bo De Clercq (33) en Christoph De Vriendt (44) van 't Zoet Genot zijn blij met de nieuwe kans. "We hebben de Commodore gekocht om ons ijs- en koffiesalon uit te breiden met een bistro", laten ze weten. "Tegen ten laatste 1 april willen we onze bistro en ons vernieuwde en ruime terras openen. Op termijn moet alles evolueren naar één grote zaak. Nu maken we eerst een doorgang tussen onze zaak en de keuken van de Commodore. Die naam verdwijnt, alles zal 't Zoet Genot heten."