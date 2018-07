Weinig garnalen in de netten 12 juli 2018

Met 1020 gram won Eddy Barbier het twintigste Vlaams kampioenschap garnaalkruien in Oostduinkerke. Het was het laagste winnende gewicht in de geschiedenis van de wedstrijd. Ellen Wyntin met 979 gram en Marleen Hollevoet met 870 gram mochten mee op het podium. In totaal namen er 29 kruiers deel. Speciaal voor de jubileumeditie trokken minister-president Geert Bourgeois en euro-parlementslid Sander Loones een kruierspak aan. Het gemiddelde gewicht dit jaar was 370 gram en dat was het laagste ooit. Het record de voorbije twintig jaar vestigde Luc Depotter in 2014 met liefst 30,5 kilo garnalen. Dat is drie keer meer dan wat alle kruiers dit jaar samen vingen. (GUS)