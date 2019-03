Wéér douaneacties in Frankrijk. Vrachtwagens op E40 moeten terugkeren in Oostduinkerke Bart Boterman

13 maart 2019

16u13 0 Koksijde De Franse douane is woensdag opnieuw begonnen met stiptheidsacties rond Calais en Duinkerke ten aanzien van vrachtwagenchauffeurs. De wegen naar Calais zitten volledig strop. “Om ter vermijden dat het probleem zich opnieuw verplaatst naar onze E40, laten we vrachtwagens rechtsomkeer maken in Oostduinkerke”, legt de wegpolitie uit.

Sinds 15 uur moet alle verkeer in de richting van Frankrijk van de E40 afrijden in Oostduinkerke. “Onze politiemensen staan in voor de triage”, aldus de wegpolitie West-Vlaanderen. “Enkel personenvervoer mag de snelweg weer oprijden. Vrachtwagens moeten terugkeren richting Brugge en via Kortrijk naar Frankrijk rijden. Ook de opritten in Adinkerke en Veurne in de richting van Frankrijk zijn afgesloten voor vrachtvervoer.”

Nog geen overeenkomst

De Franse douane hield van vorige week maandag tot donderdag al stiptheidsacties rond Calais en Duinkerke, met files tot in ons land tot gevolg. De wegpolitie sloot toen ook de snelweg af in Oostduinkerke voor vrachtverkeer. Gisteren was er overleg tussen de vertegenwoordigers van de douane en de minister, maar er is nog geen overeenkomst gevonden. De douaniers besloten vervolgens om vanmorgen verder te gaan met de stiptheidsacties. Ze vrezen een verhoogde werklast door de nakende brexit en eisen maatregelen.

Hoe lang de blokkade voor vrachtverkeer in Oostduinkerke zal aanhouden, weet de wegpolitie niet. “Dat hangt af van de Franse douaniers”, klinkt het. Momenteel is het opnieuw aanschuiven om tot bij de afrit te raken en dikt de file aan tot in Nieuwpoort.”