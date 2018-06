Wassen, kammen, ontwormen (x18) DIERENASIEL STOOMT VERWAARLOOSDE HONDJES KLAAR VOOR ADOPTIE BART BOTERMAN

05 juni 2018

02u59 0 Koksijde De vrijwilligers van dierenasiel Ganzeweide zijn druk in de weer met het wassen, kammen en scheren van 18 verwaarloosde hondjes. De dieren, voornamelijk chihuahua's, werden vorige week in Houthulst in beslag genomen bij een illegale fokker. "De hondjes hebben vlooien, wormen en schurft", zegt Nique Huypens.

"Toen de hondjes bij ons aankwamen, sprongen ze als gekken op het eten. Ze waren uitgehongerd en zwaar verwaarloosd, een echte schande", vertelt Nique Huypens van het dierenasiel. De politie en de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn namen vorige week donderdag in totaal 29 honden in beslag in een rijhuis in Houthulst. Ze zaten in piepkleine hokken, leefden tussen de uitwerpselen en zagen weinig zonlicht. "Een inbeslagname van zoveel honden is uitzonderlijk. Voor ons was het onmogelijk om ze allemaal tegelijk op te vangen. De collega's van Dierenasiel Roeselare namen ook elf hondjes onder hun hoede", zegt Huypens.





Quarantaine

De viervoeters zitten momenteel in quarantaine. Het zijn hoofdzakelijk chihuahua's, maar ook enkele mopshondjes, shih tzu's en kruisingen. "Ondanks het feit dat de hondjes werden verwaarloosd, zijn de meeste erg lief en enthousiast. Maar ze stinken behoorlijk en hebben een serieuze wasbeurt nodig. Sommige honden moeten we scheren omdat ze vol met vlooien, schurft en klitten zitten. De meeste zijn intussen ontwormd met medicatie en hebben een chip gekregen. Het siert onze vrijwilligers dat ze spontaan komen helpen om de dieren te wassen en verzorgen. Het was wel plots alle hens aan dek", gaat Huypens verder.





Steriliseren

De vrijwilligers, een hondenkapster en twee dierenartsen zijn al sinds eind vorige week bezig met de hondjes op te lappen. "Ook de volgende dagen gaan de was- en scheerbeurten verder. In samenspraak met de diereninspectie hebben we overigens beslist om de elf teefjes te laten steriliseren. Ze hebben al zoveel nakomelingen gebaard en verdienen nu een rustig leventje. We kunnen het ook niet riskeren om zwangere honden te laten adopteren", aldus Huypens. Twee dierenartsen komen deze week de operaties uitvoeren.





175 euro voor adoptie

Potentiële baasjes die de honden willen adopteren, moet wel nog een tijdje geduld oefenen. Want de dieren zijn er voorlopig nog niet klaar voor. "We willen enkel gezonde dieren laten adopteren. De hondjes hebben nu uiteraard nog wat tijd nodig om aan te sterken en te genezen. Als ze op onze website verschijnen, kunnen ze geadopteerd worden", besluit Huypens. Een hondje adopteren kost normaal gezien 175 euro. Door de sterilisaties kunnen de teefjes echter wat duurder uitvallen.