Wagen beschadigd na botsing met tram 04 augustus 2018

Een Citroën DS3 is donderdag in de vooravond zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval met de kusttram.





De automobilist kwam vanuit de Albert Bliecklaan in Koksijde en wilde de Koninklijke Baan dwarsen. Net op dat moment passeerde de kusttram. De Citroën werd weggeslingerd en liep vooral achteraan zware schade op. Een vrouw raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.





Ook de kusttram liep wat schade op, maar daar bleven alle reizigers ongedeerd. Zij konden overstappen op een andere tram om hun reis verder te zetten.





Omdat de tram ter plaatse moest blijven voor vaststellingen was een spoor een tijdje onbruikbaar. Daardoor was er wat hinder op de lijn omdat de trams van spoor moesten wisselen.





Ook de Koninklijke Baan richting Koksijde-Bad was even afgesloten om de wagen te takelen. (JHM)