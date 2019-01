Vuurwerk vat vuur in vuilnisbak MMB

01 januari 2019

Op het Elisabethplein in Koksijde is maandagavond even voor 21 uur brand uitgebroken in een vuilnisbak. Restanten van vuurwerk waren beginnen smeulen, waardoor de inhoud van de vuilnisbak vuur vatte. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie uiteindelijk snel onder controle. Behalve de vuilnisbak was er geen verdere schade. Het is niet bekend wie de restanten van het vuurwerk achterliet.