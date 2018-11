Vrouw valt in panne... en start drinkgelag 13 november 2018

Een vrouw uit Koksijde komt goed weg in de politierechtbank van Veurne na haar vreemde gedrag op 15 april in de Koksijdesteenweg in Koksijde. M.H. viel 's ochtends met haar wagen in panne en liet de auto dan maar op het fietspad achter. Ze ging naar huis maar kon haar vriend niet bereiken. Daarop begon ze te drinken, waarna ze 's avonds met haar vriend beschonken terugkeerde. Tegen dan hadden bezorgde bewoners al de politie gebeld die de dronken vrouw bij haar wagen aantroffen, waar ze net gevallen was. "Het klinkt allemaal ongelofelijk, maar ik heb zeker niet met de wagen gereden. Ik ben zo dom geweest om thuis veel te drinken, waardoor het daarop lijkt. Ik ben beginnen drinken uit paniek." Na een studie van het dossier sprak de politierechter M.H. vrij van dronken sturen. Ze moet wel 400 euro ophoesten voor de andere verkeersinbreuken. (JHM)