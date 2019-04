Vrouw besteelt ‘vriendin’ in revalidatiecentrum en moet 34.125 euro terugbetalen JHM

12 april 2019

11u52 0 Koksijde Een vrouw uit Koksijde werd veroordeeld tot 6 maanden cel en 800 euro boete omdat ze op schaamteloze wijze een patiënte in het revalidatiecentrum KEI in Oostduinkerke bestal. Ze moet de vrouw en haar zoon in totaal 34.125 euro terugbetalen.

De feiten begonnen al lange tijd voor het hoogbejaarde slachtoffer van 90 jaar in het revalidatiecentrum terechtkwam. De vrouw uit Koksijde had zich al jaren gepresenteerd als vriendin van de hoogbejaarde dame en ging er regelmatig op de koffie. Ze maakte misbruik van haar vertrouwen en deed af en toe boodschappen voor de vrouw, waarbij ze de beschikking kreeg over de bankkaart. Ze haalde regelmatig geld voor zichzelf af. Maar ook bij de bejaarde dame thuis wist ze waar er geld lag en stal ze regelmatig. Dat ging lange tijd door tot de hoogbejaarde vrouw moest opgenomen worden in de revalidatiekliniek KEI in Oostduinkerke. Ook daar ging de ‘vriendin’ nog regelmatig op bezoek, en ook daar zette ze haar praktijken verder. De feiten kwamen pas aan het licht toen de zoon van het slachtoffer in de revalidatiekliniek opmerkte dat er wel heel veel geld van de rekeningen verdween. Na een onderzoek kwam de ‘vriendin’ in beeld. Zij ontkende alles en bleef dat volhouden in de rechtbank. Volgens haar was al het geld gegeven en is er geen sprake van misbruik van vertrouwen. De rechter oordeelde daar anders over en kende de vrouw en haar zoon 34.125 euro toe.