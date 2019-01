Vrouw bedotte in Kerstvakantie al 6 restaurantuitbaters JHM

15u53 1 Koksijde Een 48-jarige vrouw uit Koksijde heeft deze kerstvakantie al minstens zesmaal een restaurantuitbater aan de kust opgelicht.

De vrouw heeft geen gekende woonst en ging sinds tweede kerstdag al minstens zesmaal eten in een restaurant in Koksijde. Telkens kan of wil ze de rekening niet betalen en zorgt ze voor hommeles. De uitbaters moeten daarop elke keer de politie bellen. Haar laatste feit dateert van zondagmiddag toen ze tussen 13 en 14 uur ging tafelen in een zaak langs de Koninklijke Baan in Koksijde. De politie stelde telkens een PV op. Voor de kerstvakantie heeft de vrouw ook al gelijkaardige feiten gepleegd, maar in de laatste twee weken pleegde ze opvallend meer feiten.