Vroegmiddeleeuwse begraafplaats is unieke vondst 17 mei 2018

02u46 0

De vroegmiddeleeuwse begraafplaats met 47 graven en resten van een oudere nerderzetting op de site van het nieuwe politiekantoor zijn uniek voor de Vlaamse kust, zo blijkt uit onderzoek. Eind december 2016 werden die blootgelegd. Nu weten onderzoekers dat ze dateren uit de 6de, 7de en 8ste eeuw. Verder onderzoek van de menselijke resten moet nog inzicht geven over wie die mensen waren. Over het belang van dat archeologische onderzoek en de resultaten ervan is zondag 24 juni een lezing gepland om 10.30 uur in het Abdijmuseum Ten Duinen. Vooraf inschrijven is nodig en kan via 058/52.18.14. Info: www.tenduinen.be. (GUS)