Vroegere Koksijdse postontvanger overleden GUS

03 januari 2019

15u07 0 Koksijde Liliane Goedertier is op bijna 92-jarige leeftijd onverwacht overleden in Koksijde. In die kustgemeente was ze jaren postontvanger.

Haar zoon Yvo Peeters uit Koksijde eerde zijn moeder op haar begrafenis die ondertussen al achter de rug is. “Mijn moeder was in Koksijde vooral gekend als postontvanger. Ze volgde haar vader Desire Goedertier op in 1945. Ze was toen achttien jaar. Twintig jaar lang was ze actief, eerst in de Kerkstraat later in de Zeelaan. Kort na haar vertrek sloot het postkantoor in Koksijde-Dorp. Ze trok met het hele gezin naar Brussel waar ze dertig jaar lang verkoopschef was bij een internationaal bedrijf van optische instrumenten en brillen. De roep van de zee klonk echter te luid en in 2013 keerde ze terug naar Koksijde. Sinds vele jaren was ze samen met haar partner Camiel Derdaele die actief was in veteranenkringen. Tot slot was mijn moeder een grote dierenvriend. Ze steunde het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden in Koksijde. Op haar begrafenis vroegen we dan ook een bijdrage voor die organisatie in plaats van bloemen.”