Vrijspraak voor slaande caféruzie 28 februari 2018

Een jongeman uit Koksijde is door de strafrechter in Veurne vrijgesproken voor een vermeende caféruzie waarbij zware slagen gevallen zouden zijn.





De rechter oordeelde dat de versie die het slachtoffer vertelde helemaal niet strookt met de werkelijkheid. Leyan A. moest zich verantwoorden omdat hij in augustus 2016 een caféklant van de trap zou hebben geslagen hebben in de zaak van zijn broer. Hij kwam tussenbeide nadat zijn vriendin schreeuwde dat ze aangerand werd door het slachtoffer.





Maar de advocaat van A. kon aan de hand van camerabeelden bewijzen dat het verhaal verzonnen was en het vermeende slachtoffer eerder al inbrak in het appartement van A. en zijn vriendin, waar hij niets verloren had. De versie van het slachtoffer werd dus ongeloofwaardig geacht en A. werd vrijgesproken. (JHM)