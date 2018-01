Vriendinnen voor rechter wegens rijden onder invloed 02u49 0

Twee vriendinnen stonden samen voor de politierechter in Veurne nadat ze samen betrapt werden onder invloed in een auto. Op 5 februari kwamen J.D. en L.D. terug van een feestje in Koksijde, waar die eerste als DJ had gedraaid. Eigenlijk zou L.D. met de auto rijden naar hun slaapplaats maar de vrouw bleek teveel te hebben gedronken. Als vriendendienst nam J.D. het stuur over, maar ook zij bleek anderhalve promille in haar bloed te hebben. Zij riskeert nu een straf voor rijden onder invloed, L.D omdat ze de sleutels van haar wagen overhandigde terwijl ze wist dat J.D. ook gedronken had. Beide dames vroegen een werkstraf aan de rechter. Vonnis op 19 februari. (JHM)