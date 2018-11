Voor rechter na parkeren op plaats voor mindervaliden 22 november 2018

02u23 0

Een vrouw moet van de politierechter op 3 december persoonlijk verschijnen in de rechtbank van Veurne omdat ze haar wagen op de parking van een warenhuis geparkeerd had op een gehandicaptenplaats. Een agent kon dankzij documenten in de wagen, die niet op slot was, de identiteit van de vrouw achterhalen. Toen N.A. even later opdaagde, verplaatste ze haar wagen. De agent maakte niettemin een pv op en zo kwam de zaak voor de politierechter. "In eerste instantie vraag ik me af of de politie wel kan optreden op die parking, die geen openbare plaats is. En ten tweede: die vrouw dacht niet zo helder na, want ze had net het huis verlaten na familiale moeilijkheden", aldus de verdediging. Dat overtuigde de rechter niet. "Ze verklaarde aan de agent: 'ik parkeer gewoon graag dichtbij'. Dat heeft niks te maken met emotionaliteit." Daarom moet de vrouw nu zelf uitleg komen geven. (JHM)