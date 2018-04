Voor de eerste keer lopen door kerk en casino 20 april 2018

02u50 0 Koksijde De Koksijde Trail vindt zondag voor het eerst plaats met start en aankomst bij het gemeentehuis in de Zeelaan. Al meer dan 300 mensen schreven zich vooraf in.

De organisatie van de Koksijde Trail is in handen van Allessandro Mastragostino, Liam Wigget, Sam Vandenbulcke, Pepijn Desmet, Stijn Lannoye en Pieter Verhaeghe. Dat zijn studenten van Howest Brugge die de richting 'sport en beweging' volgen samen met een aantal experts. De eerste groep, 20 kilometer wandelen, start om 10.30 uur. Na de middag is het de beurt aan de lopers die kunnen kiezen uit 6 en 10 kilometer.





Jommekehuis

Die afstanden kan je ook wandelen. "Afhankelijk van het gekozen parcours verkennen de deelnemers niet alleen de natuur, maar passeren ze ook door gebouwen zoals de OLV-kerk, kapel Ster der Zee, het gemeentehuis, CasinoKoksijde, het woonzorgcentrum, Duinenabdij en langs het Jommekehuis", licht Pieter Verhaeghe toe. "Een mooie afwisseling dus tussen een stedelijke en natuurlijke omgeving. Een kwartier voor elke loopstart plannen we een opwarming en de hele namiddag zorgt dj MG Yorck voor ambiance", zegt Verhaeghe.





Blindengeleidehonden

"Per inschrijving gaat er een halve euro naar de vzw Vrienden der Blinden die blindengeleidehonden opleidt."





Je online inschrijven kan via www.koksijdetrail.be. Je kan je ook de dag zelf nog inschrijven, maar dan is het iets duurder.





(GUS)