Volgend schooljaar in KEI ook opleiding verpleegkundige 20 april 2018

In het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke kan je vanaf 1 september een voltijdse opleiding verpleegkunde starten.





De hogere beroepsopleiding van ZoWe-verpleegkunde met campussen in Brugge en Oostende organiseert de opleiding. "Vorig schooljaar zijn we gestart in de Oostkust en dit jaar volgt de Westkust", legt coördinator Sien Markey uit. "De opleiding duurt drie jaar en als de deelnemers slagen, krijgen ze hun diploma van gegradueerde in de verpleegkunde. We wisselen een week les af met een week stage. In het KEI hebben we een les- en praktijklokaal. Niet enkel daar lopen de stages, maar ook bij onze partners AZ West, wzc Dunecluze, wzc Sint-Bernardus en wzc Ten Anker. Ook met de VDAB werken we samen. We willen de opleiding en het beroep heel dichtbij brengen. Zo krijgen studenten een realistisch beeld van hun latere job." Meer informatie is alvast verkrijgbaar via het e-mailadres taliz@zowe.be. (GUS)