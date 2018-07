Voetgangster aangereden 06 juli 2018

In de Dorpsstraat in Oostduinkerke is woensdag rond 17.45 een Nederlandse voetgangster gewond geraakt bij een aanrijding. De vrouw liep schaafwonden aan het hoofd en been op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De automobiliste van 82 uit Koksijde had het slachtoffer te laat opgemerkt toen het de rijbaan overstak. (BBO)