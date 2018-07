Voedselbedeling in vroeger parochiehuis 04 juli 2018

De gemeente en het Sociaal Huis hebben de sleutels gekregen van het vroegere parochiehuis in de Anemonelaan in Koksijde-Bad. Het Sociaal Huis richt er een doorgangswoning in met vier kamers voor alleenstaanden en één gezinskamer. Die dienen voor inwoners die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. De bewoners delen badkamer, keuken en woonkamer. Er is in het huis ook ruimte voor Koksifood. Drie keer per week verdeelt die vereniging voedsel van lokale handelaars aan cliënten van het Sociaal Huis. (GUS)