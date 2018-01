Vluchtende agent in nauwe schoentjes door getuige 02u38 0

Een politieman van de federale gerechtelijke politie komt in nauwe schoentjes te zitten nadat een getuige hem aanwees als de dader van een ongeval met vluchtmisdrijf. Op 9 januari ging P. in Koksijde een pita halen.





Hij zou bij het achterwaarts parkeren een andere auto hebben aangereden. P. stapte uit, ging naar de pitabar, maar zag dat er niemand was en reed weg. Een half uur later kwam hij terug, bestelde alsnog een pita en at die op. Toen wou het slachtoffer, eigenaar van de zaak, hem tegenhouden, waarop P. zou gereageerd hebben met een 'foertgebaar' en wegreed. P. ontkent alles en vroeg de vrijspraak, maar de politierechter liet gisteren het slachtoffer zelf getuigen. Die bestudeerde P. aandachtig en was formeel. "Dat is de man die tegen mijn auto heeft gereden", zei hij.





"Het was zeer duidelijk te zien en te horen dat mijn auto bewoog toen hij ertegen reed. Ik wou hem doen stoppen, maar hij negeerde me." Een verklaring die voor P. erg bezwarend kan zijn, want een veroordeling kan als politieman zware gevolgen hebben.





Hij krijgt nu tot 26 maart de tijd om op de getuigenis te reageren. "Ik zou maar eens goed nadenken als ik u was", gaf de politierechter hem nog mee. (JHM)