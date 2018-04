Virtual reality Ten Duinen voor slechtzienden 05 april 2018

In het Koksijdse abdijmuseum Ten Duinen is de virtual-realitybeleving er nu ook voor slechtzienden dankzij aangepaste audio. Zij krijgen extra informatie over wat er op de schermen getoond wordt. Tijdens deze paasvakantie kan je ook op de abdijsite zelf teruggeflitst worden naar de vijftiende eeuw dankzij een 'cardboard bril' en je eigen smartphone. Met de 'tenduinen@1490 app' krijg je in 360 graden zicht op de middeleeuwse Duinenabdij. Tot slot krijg je in de VR-ruimte zelf vanaf eind april extra informatie over wat je in de film hebt gezien.





Alle informatie vind je op de website: www.tenduinen.be/vr.





(GUS)