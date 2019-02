Vijf bestuurders blazen positief BBO

25 februari 2019

19u15 0 Koksijde Bij alcoholcontroles in de nacht van zaterdag op zondag in Nieuwpoort en Koksijde liepen 5 van de 36 bestuurders tegen de lamp.

De nachtelijke alcoholcontroles vonden plaats ter hoogte van de Sluizen en het Albertmonument in Nieuwpoort en het Zeewierplein in Koksijde. Volgens de politie Westkust bliezen drie bestuurders positief en bliezen twee anderen alarm. Dat komt neer op 13 procent van de gecontroleerde voertuigen.

Een andere bestuurder was niet in orde met de technische vereisten van zijn voertuig. De man krijgt nog de kans zich in regel te stellen. Doet hij dat niet, volgt een gerechtelijke vervolging. “Dergelijke acties zijn niet enkel belangrijk op vlak van alcohol in het verkeer. Bestuurders die kleinere inbreuken begaan worden op die manier eveneens gevat en op de vingers getikt”, aldus de politie Westkust.