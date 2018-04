Veroordeeld na vervalsen overschrijving van 14.000 euro 18 april 2018

Een Luikenaar van Afrikaanse origine is veroordeeld tot 8 maanden cel voor de onderschepping en vervalsing van een overschrijvingsformulier ter waarde van 14.600 euro. Dat formulier was afkomstig van Garage Carrosserie Vandewoude uit Koksijde en gericht aan een koper van een personenwagen.





Dader Jonathan B. vervalste het bankrekeningnummer en verstuurde het overschrijvingsformulier opnieuw, waarop het over te schrijven bedrag op zijn rekening terecht kwam. In een verhoor verklaarde hij dat hij de bankrekening waarop het geld terecht kwam, aanmaakte voor een zekere Ali, die er geld op liet storten. Hij liet echter verstek op de rechtbank en de rechter hechtte weinig geloof aan die uitleg. (BBO)