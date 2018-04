Verlichtingspaal breekt na ongeval 18 april 2018

Op de Albert I-laan in Koksijde gebeurde gisteren rond 7.15 uur in de morgen een ongeval tussen twee personenwagens. Daarbij werd door een betrokken voertuig een verlichtingspaal aangereden, die vervolgens brak en op de grond terechtkwam. De bestuurders uit Veurne en Koksijde werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.Er was enige verkeershinder en beide wagens werden getakeld. (BBO)