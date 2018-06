Verkeerscursus voor gevechtsmilitair 13 juni 2018

Een jonge militair uit Koksijde moet een verkeerscursus volgen nadat hij op 22 oktober vorig jaar met 2.33 promille betrapt werd in de kuststad. De man was opgestaan nadat hij zelf uitgeweest was om een vriend om 5.45 uur op te halen. Hij werd echter aan de kant gezet en moest blazen. Daarop werd zijn rijbewijs meteen ingetrokken. De man heeft zijn rijbewijs nog geen 2 jaar en moest het uitleggen bij de politierechter. "Ik zit bij de gevechtseenheden van het Belgisch Leger en geniet mijn opleiding in Leopoldsburg", spraken J.V. en zijn advocaat. "Het probleem is dat ik mijn rijbewijs nodig heb om daar te geraken. Als de legerleiding me oproept moet ik binnen de twee uur gepakt en gezakt daar staan." De man kreeg nu de gunst van het volgen van een verkeerscursus. Ook bij de legerleiding moet hij nog verantwoording afleggen over de feiten.





(JHM)